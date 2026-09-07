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Da giovedì a Orgosolo
08 settembre 2026 alle 00:35

“Film Festival” Paolo Benvenuti è l’ospite d’onore 

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La parola d’ordine è costanza e determinazione, e una buona dose di coraggio. Elementi che fanno parte del dna, dell’approccio dell’inchiesta di denuncia sociale. Per questo il progetto “Orgosolo Film Festival - Cinema di denuncia, lotta e resistenza”, torna da giovedì nella sua seconda edizione con una formula ben collaudata e con un programma ancora più esaustivo e di visione sulle principali emergenze. I film in concorso sono 31, (e 2 fuori concorso) più una proiezione speciale. Il tutto in quattro intense giornate. Ospite d'eccezione del Festival sarà il regista Paolo Benvenuti, che domenica terrà una masterclass durante la quale verrà proiettato il suo discusso film “Segreti di Stato”. Orgosolo, con la sua storia di resistenza e protesta, diventa il palcoscenico ideale per un evento che riflette il fermento e la lotta per la libertà e la giustizia, attraverso il cinema.

«Novità di questa edizione: il festival varca i recinti del carcere di Uta, con una giuria di detenuti che assegnerà il premio “Tziulai”», svela Paolo Carboni, direttore artistico del festival assieme a Daniele Gaglianone.

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