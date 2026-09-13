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Orgosolo
14 settembre 2026 alle 00:47

Film festival, incontri con i registi 

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Domenica intensa per la seconda edizione di “Orgosolo film festival - Cinema di denuncia, lotta e resistenza”. «Siamo contenti del clima che si sta creando, segno che il percorso intrapreso assieme all’amministrazione comunale va nella giusta direzione. Ci rendiamo conto che non tutto arriverà subito ma che il lavoro attento e scrupoloso che si sta svolgendo darà i risultati sperati», dice Paolo Carboni, direttore artistico con Daniele Gaglianone. I film in concorso sono 31, 2 fuori concorso, più una proiezione speciale. Il tutto in quattro intense giornate. «Abbiamo abbracciato con convinzione questo progetto perché il linguaggio del cinema, in particolare di quello impegnato e di denuncia, sa parlare direttamente al cuore della gente», spiega Giovanni Floris, vicesindaco e assessore alla Cultura. Ieri ospite d’eccezione il regista Paolo Benvenuti con una masterclass e la proiezione del suo film “Segreti di Stato”.

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