Film e dibattito sul caso Moro, autori ed esperti a confronto 

In prima assoluta per la Sardegna, domani, alle 19.45, all'Ariston di Bitti “Non è un caso, Moro - Un film clandestino, una storia inaudita. A 46 anni dalla morte dello statista democristiano la verità, finalmente, sul delitto Moro”. Diretto da Tommaso Minniti, ispirato all’inchiesta del giornalista Paolo Cucchiarelli, narra i 55 giorni del sequestro e l’uccisione del presidente della Dc. Interverranno in videoconferenza gli autori, presenti Giuseppe Luigi Cucca, ex senatore e componente della Commissione d’inchiesta sul caso Moro, l’ex deputato e leader Dc Angelo Rojch e il giornalista Luciano Piras. Ingresso gratuito, patrocinio di Comune e Fondazione Sardegna Film Commission.

