Film di Netflix, guerriglia al primo ciak 

Lancio di sassi e bottiglie in via De Filippi, una guardia giurata ferita alla testa e tentativo di irruzione dentro il set di Netflix in piazza Matteotti, nel cuore di Olbia. Ieri il primo ciak olbiese del film “Un weekend da bamboccioni 3”, si è trasformato in una scena di guerriglia urbana che non era nel copione della pellicola. È successo tutto poco dopo le 10.30 di ieri, quando la produzione di “Un weekend da bamboccioni 3” ha predisposto il necessario per iniziare le riprese in piazza Matteotti, completamente trasformata per l’occasione.

Tre giovani nordafricani (si parla di giovani di quasi certa nazionalità algerina) si sono presentati ai varchi del set, presidiati dal personale di un istituto di vigilanza. I tre ragazzi, come tanti altri passanti, hanno chiesto con insistenza di poter assistere alle riprese (tra gli interpreti del film c’è la bellissima attrice messicana Salma Hayek). Le guardie giurate hanno invitato i giovani nordafricani ad allontanarsi e a quel punto è scoppiato il putiferio. Stando a quanto hanno riferito diversi testimoni, la reazione dei tre ragazzi algerini è stata particolarmente aggressiva. ll personale della sicurezza è stato preso di mira, in particolare in via De Filippi, con il lancio di pietre e bottiglie. Le persone che hanno assistito alla scena hanno visto i tre prendere oggetti dai mastelli della differenziata e lanciarli contro i vigilantes. In tanti, sentite le urla e il rumore delle bottiglie infrante, si sono rifugiati dentro i negozi e negli androni dei condomini di via De Filippi. Una guardia giurata è stata raggiunta da un oggetto contundente, forse una bottiglia, e ha riportato ferite lievi. Un altro addetto alla sicurezza è entrato in contatto con uno dei protagonisti del raid.

Sangue sull’asfalto

I tre si sono dileguati mentre in via De Filippi arrivava un equipaggio del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Sull’asfalto sono rimaste abbondanti macchie di sangue, la prova che qualcuno si è ferito con i grossi frammenti di vetro che volavano sopra le teste delle persone presenti. Stando a quanto emerso dalle indagini dell’Arma, i “lanciatori” sono stati identificati e denunciati in poche ore. Si tratterebbe di soggetti che hanno già dato problemi in pieno centro storico e nei pressi della basilica di San Simplicio. La situazione si è aggravata con l’arrivo, anche in città oltre che al porto, delle persone provenienti dal Cas di Monastir e bloccate agli imbarchi.

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