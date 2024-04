Film da tutto il mondo oggi e domani all’Exmà 

È iniziato ieri e prosegue oggi e domani all’Exmà il Solidando International Film Festival, organizzato dall’associazione di volontariato e cooperazione internazionale Solidando Odv, con il supporto del Csv Sardegna.

Sono 150 i film iscritti al festival, suddivisi tra fiction, documentari e animazioni, provenienti da Italia, Danimarca, Armenia, Turchia, Nepal, India, Francia, Belgio, Bulgaria, Egitto, Giordania, Svezia, Perù. Di questi, sono 21 i cortometraggi in gara selezionati dalla giuria tecnica del Solidando Film Festival composta quest’anno dalla regista e sceneggiatrice Paola Cireddu, dalla regista e fotografa Giulia Camba, dal regista e documentarista Paolo Carboni e dal regista e sceneggiatore Stefano Cau.

Oggi alle 18,30 sarà proiettato Stop Whispering di Francesca Marras, dove un fratello e una sorella giocano al telefono senza fili in un ricordo del passato; alle 19 Lucy-Un, documentario di Roberto Pili che narra le vicissitudini della pioniera del calcio femminile brasiliano Maria Lucia Alves Feitosa “Lucy”, la prima calciatrice ad aver giocato in Italia e in Europa; alle 20,30 sarà proiettato il film di Carolina Melis S’Ozzastru, il racconto, con la voce narrante e le musiche di Claudia Aru, di un albero millenario, ambasciatore resiliente della natura e testimone silenzioso della storia.

Domani alle 18 Giulia Camba con Erentzia, un lavoro di ricerca che riflette sulla componente immateriale dell’artigianato sardo in un dialogo continuo tra materiali di archivio e immagini filmate nel presente; alle 19 Paolo Carboni e Stefano Cau presentano “Polvere”, che racconta la storia di Aldo Scardella, un caso di mala giustizia su un ragazzo che ha pagato le estreme conseguenze della sua innocenza morendo suicida in una cella del carcere di Buoncammino nel 1986.

