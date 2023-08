Filippo Timi vince il Premio Volonté  «Guardatemi: sto gongolando» 

Intercettato al Bobbio Film Festival mentre porta a passeggio il cane durante una pausa dalla scrittura di un cortometraggio col padrone di casa e fondatore della kermesse, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Marco Bellocchio, Filippo Timi ha ancora sulle labbra il sorriso smagliante col quale ha ritirato la settimana prima a La Maddalena, durante la ventesima edizione de La Valigia dell’Attore, il premio intitolato a Gian Maria Volonté.

«Riceverlo mi ha regalato una gioia indicibile, perché Volonté è il più grande: per molti di noi è un riferimento imprescindibile, e quel suo dolore nello sguardo, una guida. Per questo quando ho ritirato il Premio Volonté ho gongolato tanto», spiega il quarantanovenne attore perugino, apprezzato al cinema, dove è stato diretto da Ferzan Ozpetek, Gabriele Salvatores, Michele Placido, Cristina Comencini e dallo stesso Bellocchio, come in teatro, dove ha dato vita a personaggi iconici, da Orfeo a Don Giovanni, da Danton a Cupido, passando per Satana, Amleto e Odino.

Film preferito di Volonté?

«Volonté è talmente completo e complesso, sfaccettato e diverso in ogni interpretazione che non potrei scegliere, per esempio, tra “La classe operaia va in paradiso” e “Sacco e Vanzetti”: non posso volere più bene a un Volonté che a un altro».

Nell’ultimo anno è stato protagonista di due film di grande successo come “Le otto montagne” e “Rapito”: che cosa le hanno lasciato?

«Una pellicola ha successo quando è profonda, quando riesce a parlare a più persone: anche se il vestito è diverso, senti che l’anima dei personaggi appartiene a tutti. Ciò premesso, “Le otto montagne” è un film sui legami familiari, c’è l’eredità del dolore di un padre e di un figlio ma anche l’amicizia e l’affettività maschile, che è molto raro che si racconti: nel mio ruolo ho rappresentato un certo tipo di padre che hanno i 50enni di adesso, un padre degli anni ’70, e di quella esperienza mi porto il regalo di aver potuto rispolverare un’immagine paterna che è ormai solo un ricordo. Quanto a “Rapito”, lavorare con Bellocchio rappresenta per me un’emozione forte, e lo dico egoisticamente, tanto che quasi il tema passa in secondo piano: lo sguardo di Marco tende al capolavoro, e io mi affido a lui ciecamente».

Come sta il cinema italiano?

«La verità è che siamo tutti sul Titanic, è davvero difficile fare film e fare dei bei film, ma siamo nella parte alta del Titanic, più verso il cielo, o almeno la sensazione è quella. La collego in parte alla fine della pandemia del Covid, nella quale si è vissuta una situazione generale da “guerra finita”, e un po’ alla voglia di crederci: dopo la clausura forzata il pubblico aveva fame di teatro e concerti, non a caso proprio i live sono stati tra gli spettacoli più gremiti. Anche un po’ di cinema, più delle arene all’aperto che della sala, però, perché nel frattempo ci si era affezionati alla comodità di vedere il cinema a casa. Ma tutti insieme al cinema è un’altra cosa».

Cinema e teatro, da attore, regista e sceneggiatore, ma anche tv, libri e musica: sta cercando se stesso o Timi è semplicemente un artista poliedrico?

«Artista è un termine enorme, poliedrico non so se mi definisca: diciamo che mi sono dato il coraggio e che non mi basta un solo lato dell’espressione artistica. Ma forse è solo un dono, che uno ha oppure no. Avere la passione e avere avuto l’intelligenza di studiare un certo tipo di scrittura in teatro è una cosa che altri attori con cui ho lavorato, col mio stesso percorso, non hanno fatto. Mi è venuto di scrivere un testo, e quello per me è stata una fortuna. A un certo punto, dopo tanti anni, ho avuto il coraggio di scrivere pure un romanzo. Succede che capisci che scrivere è bello e lo fai, ma è anche vero che la differenza tra uno scrittore e uno che scrive è essere pubblicati».

“Fantacinema”: un regista col quale avrebbe voluto lavorare?

«Stanley Kubrick, il Leonardo da Vinci del cinema: un gigante! Che meraviglia, amo tutti i suoi film, da “Il dottor Stranamore” a “Eyes Wide Shut”, anche se il mio preferito è “2001: Odissea nello spazio”: un film stupendo, che ha inaugurato un’immaginazione dello spazio che ancora ci portiamo addosso».

