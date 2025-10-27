Filippo Graziani canta il padre Ivan oggi al Massimo 

Dopo il successo delle prime date, Filippo Graziani annuncia con grande entusiasmo il ritorno del tour “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, un emozionante omaggio che celebra l’ottantesimo anniversario di Ivan Graziani, padre di Filippo e leggendario cantautore. L’incredibile affetto del pubblico e l’energia travolgente che ha riempito ogni teatro in tutta Italia hanno convinto Filippo a proseguire anche in Sardegna il suo viaggio musicale che fa tappa stasera al Teatro Massimo di Cagliari, in viale Trento, Sala M1, alle 21.

Sul palco, Filippo è affiancato da un talentuoso e affiatato gruppo di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Riccardo Cardelli polistrumentista. “Ottanta. Buon Compleanno Ivan” è dunque un racconto musicale intenso e personale, una vera e propria celebrazione collettiva in cui Filippo non si limita a reinterpretare i grandi successi, ma propone anche brani meno noti, scelti per offrire al pubblico una prospettiva autentica sull’universo creativo del padre scomparso il primo gennaio 1997.

