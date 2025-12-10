Filippo Facci questa sera alla Manifattura 

Dopo la prima tappa della scorsa settimana, la quarta edizione del Festival Ideario ritorna da oggi alla Manifattura di Cagliari, in viale Regina Margherita 33.

Il primo incontro è alle 18 con il dibattito “Femminismo plurale” con Madina Fabretto, giornalista, Raffaella Frullone, giornalista di Tv2000, e Annalisa Terranova, giornalista e scrittrice. Introduce Alessandro Rico, giornalista del quotidiano La Verità. Alle 19.15, “Un’emergenza culturale: il follemente corretto” con Filippo Facci, giornalista e saggista, Giuseppe Meloni, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, e Stenio Solinas, giornalista e scrittore. Introduce Luciano Lanna, giornalista e saggista.

Domani, alle 18, arriva l a rubrica “Sfogliando le pagine” con Giuseppe Giaccio, saggista, autore di “Europa. Un vaso di coccio nell’era post globale” (Diana). Introduce Bruno Murgia, giornalista e consulente aziendale, e già deputato.

