Filippini, il direttore gentiluomo 

Direttore: così lo chiamavano tutti, da chi lo conosceva da sempre ai colleghi più giovani. Gianni Filippini, decano dei giornalisti sardi, è scomparso l’ultimo giorno del 2022 all’età di 90 anni lasciando un vuoto incolmabile non solo nel mondo dell’editoria regionale, ma nella città che ha amato e vissuto appieno, ricordando con orgoglio le radici di stampacino doc, che ha amministrato quale assessore alla Cultura per un decennio e che ha raccontato sull’Unione Sarda dove ha trascorso l’intera lunga carriera professionale (65 anni). La sua Cagliari, ma anche la sua Sardegna perché Filippini ha fortemente contribuito a far conoscere e valorizzare la cultura regionale, promuovendo iniziative editoriali che abbracciano tutta l’Isola. Un giornalista completo, un grande direttore, un intransigente politico, un uomo di cultura a tutto tondo, abile ed affascinante conferenziere, conteso da associazioni e istituzioni per presentazioni di libri ed eventi, blandito da scrittori e poeti che ambivano ad una sua recensione, instancabile lettore circondato da migliaia di volumi in ogni spazio dell’elegante abitazione affacciata su piazza San Cosimo. Un autentico gentiluomo, sempre sorridente e cordiale con tutti, dalle autorità all’ultimo dei dipendenti. Per questo benvoluto e stimato, anche da chi non si rispecchiava nei suoi editoriali o nelle posizioni liberali e moderate. Ma tutti gli riconoscevano, oltre le indiscusse qualità professionali, l’onestà intellettuale e politica, la pacatezza dei toni e dell’animo che appartiene solo ai “vecchi saggi”.

Segnato dal destino

Compito ingrato ricordare Gianni Filippini provando a riassumere una biografia così ricca. Filippini amava raccontare come fosse diventato giornalista. A suo dire è stato il destino a decidere che facesse questo mestiere e non altro. Infatti, aveva appena iniziato a collaborare nella redazione della cronaca di Cagliari dell’Unione, quando ebbe modo di inviare il suo curriculum a vari enti ed istituzioni. Solo per un caso l’amministratore del quotidiano cittadino gli rispose per primo offrendogli un contratto e aprendogli in pratica le porte alla carriera. Il primo articolo comparve il 1° gennaio 1954 e la prima firma il 2 giugno seguente. In realtà Filippini aveva il giornalismo nel Dna, come si dice, figlio d’arte. Il padre Luigi fu cronista nei tre anni di vita de “Il Lunedì dell’Unione” (tra il 1928 e il 1931) e direttore del settimanale “Sardegna sportiva”. Arruolato nell’Esercito morì durante la guerra nel 1943. Così Gianni non ebbe modo di seguire gli insegnamenti del padre il quale sarebbe stato orgoglioso di questo giovane che, sin dai primi tempi e fresco di laurea in Giurisprudenza, si era fatto conoscere e apprezzare dai giornalisti nella redazione di viale Regina Elena. Reporter di cronaca e sportivo, si impegnò ad imparare i segreti del mestiere da maestri di lunga esperienza.

La carriera al giornale

Dalla metà degli anni Sessanta alla fine del 1976 è un crescendo di duro lavoro redazionale, successi e riconoscimenti professionali: diventa caporedattore e responsabile della pagina culturale che accoglie il meglio di docenti universitari, storici, intellettuali, critici dell’intera Sardegna. Il direttore Fabio Maria Crivelli lo vuole come suo vice e il 1° gennaio 1977 viene nominato alla direzione dell’Unione. Il grande giornalista romano infatti era stato praticamente licenziato dalla proprietà: siamo nell’epoca del petroliere Rovelli e della sua SIR, che deteneva ormai il monopolio dell’informazione nell’Isola. Anche per Filippini furono nove anni difficili, dopo la conclusione della direzione di Crivelli che, così volle il destino, gli subentrò nel marzo 1986 per un biennio del suo secondo mandato. Ma Filippini non ha mai cessato il rapporto col “suo” giornale e col gruppo (all’epoca l’editore era Nichi Grauso) continuando la collaborazione con editoriali e articoli di cultura, mentre per sedici anni ha condotto la fortunata trasmissione di Videolina “Sardegna d’Autore”, dedicata ai libri sardi.