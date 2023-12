Filippeddu assolto dopo 15 anni 

Un processo durato 15 anni, con sette gradi di giudizio, due sentenze di condanna annullate e una di assoluzione (di primo grado) subito cancellata. E ieri Lucio Filippeddu è ritornato davanti alla Corte di Appello di Cagliari per rispondere della morte di Franco Muggiolu. I giudici hanno assolto l’imprenditore di Arzachena (68 anni), è stata confermata, respingendo il ricorso della Procura generale, la primissima sentenza del Tribunale di Tempio. Franco Muggiolu, 24 anni, sassarese, laureato, un atleta, venne sorpreso da Filippeddu mentre si trovava, passamontagna sul viso e in pugno un piede di porco, dentro il suo distributore di benzina (nella circonvallazione di Arzachena). I fatti risalgono al 28 ottobre del 2009. Filippeddu, che aveva subito una ventina di furti, inseguì con il suo Fiat Fiorino Muggiolu sino a un parcheggio e davanti a un muro di blocchi di cemento si consumò la tragedia. Il giovane sassarese, secondo la Procura di Tempio, venne investito dall’auto dell’imprenditore e perse la vita. Una tesi che Filippeddu ha sempre respinto e che ieri sembra essere stata rigettata dai giudici di appello. Dice Filippeddu: «Ho sofferto per quindici anni, hanno sofferto i miei familiari. Ma io sono sempre stato sicuro di poter dimostrare che non sono il responsabile di un omicidio. E ora i giudici mi hanno dato ragione. Se avessero chiesto la prescrizione mi sarei opposto. Io volevo una decisione nel merito ed è arrivata».

Il processo infinito

L’avvocato di Lucio Filippeddu, il penalista Domenico Putzolu, ha ottenuto per due volte l’annullamento delle condanne dell’imprenditore, l’ultima a dieci mesi di reclusione (omicidio colposo). Ma l’uomo era stato anche indagato per omicidio volontario e poi per omicidio preterintenzionale. In realtà non è stato mai provato il contatto della vittima con il Fiorino di Filippeddu. Va detto che in 15 anni, le ricostruzioni dei fatti sono state contraddittorie.

«Si alimenta il Far West»

Dice l’avvocato di parte civile Salvatore Sciullo: «Il dato che resta è quello della morte di un essere umano, insieme alla sofferenza dei familiari per un processo durato 15 anni e concluso nell’incertezza. Una incertezza che potrebbe alimentare il far west». Sciullo, insieme alla collega Valeria Aresti, potrebbe presentare un nuovo ricorso in Cassazione.

