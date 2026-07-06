Filindeu va a Mandas 

Filindeu (oggi alle 21 su Videolina) va a Mandas alla ricerca di radici profonde attraverso l’alimentazione. Al centro della trasmissione, dedicata alla cucina tradizionale, la pasta lavorata a mano. Il nostro “cuoco per caso”, Gianluca Medas, ha avuto l'opportunità di incontrare Antonello uno chef professionista, che ha offerto la sua esperienza per la preparazione di un piatto storico del Campidano, noto per il suo sapore straordinario: i Malloreddus alla bagna de caboniscu . Questo piatto è stato realizzato seguendo metodi antichi, con l'uso di pochi strumenti, all’interno del Museo de Is Aiaius, rivelando così di essere un autentico capolavoro della tradizione. La semplicità della ricetta è la chiave del suo sapore, che offre grande soddisfazione sia a chi lo prepara sia a chi ha il piacere di assaggiarlo.