Filindeu, la guerra del marchio 

Su filindeu, la pasta nuorese unica al mondo, scatena la guerra del marchio. Il motivo è che a registrarlo sono stati in tre e, uno di loro, Luca Mura, originario di Solarussa ma residente a Roma, l'ho ha fatto nella capitale proclamandosi proprietario «del filindeu e - dice lui - in particolare di quello dolce in tutte le sue composizioni», come lui stesso dichiara. «L'ho registrato perché tutti se ne volevano appropriare, Ora nessuno lo può creare oltre me, né nel settore della ristorazione né in quello della pasticceria - sottolinea -. Anche perché va intrecciato in maniera particolare, cosa che altri non fanno. La cottura che faccio io avviene o al forno o fritta, anche se prediligo il forno perché dà un colore diverso, non si attacca e scioglie leggermente lo strutto che è tipico del mio piatto dolce».

Nulla a che vedere quindi con il piatto tipico della tradizione nuorese fatto con il brodo di pecora, simile a una minestra, ma chiamata filindeu (fili di Dio) per i fili di pasta intrecciati sapientemente tra loro.

A colpi di dolcezza

La guerra è cominciata tra i nuovi produttori di filindeu dolce, piatto che secondo i produttori con più esperienza esiste da almeno 50 anni in numerose varianti. Una delle nuove produttrici del dolce è Gianfranca Dettori di Sennori che ha deciso di non nascondersi più: «Luca Mura ha detto che è stato creato da lui, che nessun altro può farlo e che mi farà spedire una lettera dall'avvocato. Anni fa mi sono cimentata nella realizzazione del filindeu per puro piacere personale, e ho deciso di farne una versione dolce fritta. Mura mi contattò chiedendo il mio filindeu, l'ho sbolognato e non se l'è bevuta. Un giorno mi contatta dicendo di eliminare la dicitura “filindeu dolce” dai miei piatti in quanto il marchio era stato registrato in Camera di commercio ed era vietato farne menzione. Bisogna tenere a mente che Mura non lo produce, lo compra. Si è appropriato di una cosa antichissima, che va tramandata, ma non può essere di una sola persona». Anni fa altri tentarono di registrare il marchio, poi fecero decadere la richiesta per consentire a tutti di poterlo produrre in serenità.

Le maestre nuoresi

«Ognuno innova come vuole- dice Raffaella Marongiu - la maestria non me la porta via nessuno. Non siamo merce da bancarella, la tradizione va conservata». Paola Abraini, altra maestra: «Su filindeu dolce a Luca Mura lo preparo io, e ho anch'io un mio marchio registrato. Inventore non è nessuno, prima si faceva su filindeu salato, poi ce ne son stati alcuni dolci con il miele o addirittura con le cialde dei gelati, altri lo fanno a mo' di lasagna. Penso che Mura rivendichi il suo piatto, anche se di filindeu dolce ne esistono molti, basta che mettano un po' di zucchero e lo chiamano così». Luca Floris di Nuoro, terzo soggetto ad aver registrato il marchio dichiara: «Una guerra che c'è sempre stata, una pasta sacra, di Dio, divenuta business. Ho deciso di registrare il marchio perché c'è tanto lavoro alle spalle, ma non vieto niente a nessuno». Dalla Cciaa di Nuoro, Agostino Cicalò e Giovanni Pirisi rispondono: «Non ci si può appropriare del nome filindeu, sarebbe come appropriarsi del nome “prosciutto”. Per la tutela del prodotto servirebbe un comitato, ma al momento non è arrivata alcuna richiesta in merito».

