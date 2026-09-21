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22 settembre 2026 alle 00:29

“Filindeu” in cucina 

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Prosegue alle 21 su Videolina il viaggio di “Filindeu” nella cucina tradizionale. In questa puntata Gianluca Medas arriva a Villamassargia, nel bellissimo cortile interno di Casa Scarpa. Ad accoglierlo è Marisa Spada, che prepara su canteddu cun tamatiga, una focaccia ripiena di pomodoro fresco o melanzane di campo che appartiene alla cucina più semplice e concreta della nostra Isola. E, per questo, la più autentica. Pochi ingredienti, tutti essenziali, nessun bisogno di stupire e una sapienza costruita attraverso l’esperienza, quando ciò che si aveva a disposizione doveva bastare e, possibilmente, diventare anche buono.

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