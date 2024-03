«Filindeu, il marchio è di tutti» 

“A Cesare quel che è di Cesare”. Con la stessa filosofia i produttori e i commercianti di filindeu possono tramandare la tradizione. La guerra del marchio scatenata tra alcuni produttori e il ristoratore Luca Mura, che registrò il marchio “filindeu dolce” a Roma proibendone l’utilizzo agli altri, è nulla. Il marchio registrato da Mura sarebbe privo di carattere distintivo, in quanto, come riporta l’articolo 13 del codice di proprietà industriale, «è costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Spiega Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio: «Chiunque può essere titolato a richiedere la registrazione di un marchio con il nome che desidera, ma per poter esercitare dei diritti e utilizzarlo bisogna avere una serie di titoli come uso pregresso o esclusivo. La registrazione presentata non ha alcun effetto e il nome filindeu e filindeu dolce, essendo generici, possono essere utilizzati da chiunque senza problemi». (g. pit.)

