Filindeu, guerra dolceamara 

La sua sardità non si discute. Nato a Solarussa 46 anni fa, residenza a Olbia e ben impressa una missione: veicolare le eccellenze isolane della tavola, nel suo ristorante di Roma. Lo chef Luca Mura, però, ha fatto di più. Ha deciso di registrare un marchio, per tutelare quella che ritiene una sua creazione esclusiva: “Su filindeu dolce”. E poco importa se la Barbagia è in subbuglio, se qualcuno si scalda e punta il dito per quella tradizione nuorese intaccata e minacciata all’ombra del Cupolone. «Nel 2018 ho registrato il marchio perché era una cosa mia e perché qualcuno se ne voleva approfittare». La maga dei dolci, l’olianese Anna Gardu, puntualizza: «Mura deve registrare la sua arte, l’innovazione. Sul marchio, invece, sbaglia: lì parliamo di tradizione».

Lesa maestà

Nuoro s’indigna, la città mormora per quello che in tanti reputano un affronto a una tradizione secolare, accostata al brodo di pecora e al formaggio primo sale. D’altronde, “Su filindeu” è la pasta barbaricina per antonomasia. Un segreto custodito da poche e abili donne. I “fili di Dio” offrono emozioni sempre nuove, da trecento anni. Semola di grano duro, sale, acqua. Un tocco di salamoia. L’impasto è semplice, la manualità sconfinata. «Nel 2018 ho pubblicato sui social il mio “filindeu dolce” - racconta Mura -. Era fatto con semola, acqua, sale e strutto. Poi, fritto e completato con la ricotta e la pompia di Siniscola. Faccio una premessa: la tradizione non si discute, il mio prodotto non c’entra nulla con quello classico. È una cosa diversa, il nome è uguale ma gli ingredienti e la preparazione sono diversi. Ho registrato il marchio solo per tutelare la mia creazione, perché qualcuno si voleva impossessare di una mia idea. Non certo per andare contro la tradizione nuorese. Anzi, dirò di più: visto il rapporto di amicizia che mi lega a Paola Abraini (la maga della pasta barbaricina, ndr ), prima di registrare il marchio le ho chiesto un parere. La sua risposta è stata: “Fai pure, questa è una cosa tua”».

Il nome scotta

La tradizione non si discute. «Tuttavia, noto con interesse che molti cuochi utilizzano “Su filindeu” nei modi più disparati: addirittura è finito nella zuppa gallurese o nelle melanzane alla parmigiana», dice l’artigiana Paola Abraini, la prima custode di quest’arte antica nonché la fornitrice della pasta barbaricina per il ristorante romano di Luca Mura. Anna Gardu puntualizza: «Su questa vicenda la mia opinione è chiara: si deve registrare l’innovazione, come ho fatto spesso io per alcune mie creazioni esclusive. La tradizione, invece, non va registrata. Quindi, se dico “timballa”, un dolce creato da mio bisnonno, posso dire che appartiene alla tradizione e non può essere registrato. Una cosa diversa, invece, sono i gioielli sardi in dolce: non esistevano, li ho creati io e li ho registrati nel 2010. Poi, vedo che tanti copiano le mie cose e non mi dispiace, perché significa che ho diffuso bellezza. Però, occorre sempre citare la fonte d’ispirazione».

