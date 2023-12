“Filindeu” con Medas 

Lunedì, alle 21 Videolina, propone la puntata di “Filindeu” girata a Villamassargia, con una ricetta che ha a che fare con il nostro passato, faa cun pisci a collettu.

In una comunità davvero speciale, quella di Villamassargia, situata in un territorio che da sempre è il crocevia fra il Sulcis e il Campidano, veniva preparato un piatto per celebrare Sant'Antonio e su fogu, la festa di Sant’Antonio, che dava inizio al tempo di carnevale, il tempo del risveglio della terra. Questa ricetta è nota in tutta l’isola e ha mille nomi diversi come diverse sono le strategie utilizzate per prepararla. Gianluca Medas (foto) , il nostro cuoco per caso, ha incontrato signora Tecla, una simpatica casalinga che per prepararla ha utilizzato il lardo e le erbe selvatiche di stagione preparandoci una piatto dai sapori davvero speciali.