“Filindeu” ad Arixi  

Anche ad Arixi, un piccolo centro di 400 abitanti, frazione di Senorbì, da cui dista circa 3 chilometri, si possono trovare tracce della cucina tradizionale. In questo piccolo centro agricolo e pastorale della Trexenta attraversato dal piccolo fiume Su Teru, grazie alla curiosità del nostro cuoco per caso Gianluca Medas abbiamo raccolto due ricette che da sole raccontano un intero sistema economico; sa minestra succu e faa e faa a buddui cun peixeddus de procu. Assieme alla signora Rosalba ed alla signora Antonella utilizzando fave, gambi di cipolle, pancetta e piedi di maiale, abbiamo mostrato come si possono realizzare due piatti unici davvero sorprendenti. “Filindeu”, alle 21 su Videolina.