“Filindeu” ad Arbus 

Ancora una volta ci immergiamo nel cuore pulsante delle tradizioni culinarie dei nostri territori. Nella puntata odierna di “Filindeu”, alle 21 su Videolina, andremo ad Arbus, paese rinomato per le sue bellezze naturali, la ricca storia e le solide tradizioni artigianali. Celebriamo non solo la gastronomia locale ma anche l’impegno della comunità nella conservazione delle sue tradizioni e nell'innovazione sostenibile.La protagonista della ricetta è una delle risorse più preziose di Arbus: la pecora nera, conosciuta localmente come “Sardissima”. Gianluca Medas (foto) , il nostro appassionato cuoco, visiterà la cucina di Ornella per farsi preparare l'agnello con cardi selvatici.

RIPRODUZIONE RISERVATA