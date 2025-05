“Filindeu” ad Arbus: la trippa di capra 

Nuova puntata di “Filindeu”, questa sera alle 21 su Videolina. Gianluca Medas ci porta ad Arbus, in un cortile dove il vento profuma di montagna. Qui, in compagnia della signora Luisa, andremo a scoprire due ricette che parlano di pastorizia e legame con la terra: la capra con cardi selvatici e il callu de craba, la trippa di capra cucinata secondo i gesti antichi. Una puntata ruvida e autentica, come la Sardegna profonda che sa ancora raccontarsi attorno al fuoco.