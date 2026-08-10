VaiOnline
Telecomando
11 agosto 2026 alle 00:35

“Filindeu” ad Arbus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi, alle 21 su Videolina, Gianluca Medas ci porterà ad Arbus per scoprire la Pecora Nera, conosciuta localmente come “Sardissima”. Questa specie è vitale per l'economia locale, grazie alla vendita di una lana nerissima che influisce anche sull'artigianato locale, con prodotti quali spugnette imbottite di sapone e manici per la tipica coltelleria Arburense. Medas visiterà la cucina di signora Ornella per farsi preparare l'agnello con cardi selvatici, un piatto profondamente radicato nella tradizione locale e riconosciuto come patrimonio agroalimentare (Pat). I cardi selvatici, noti per le loro eccellenti qualità nutritive, vengono raccolti principalmente in autunno e conferiscono un gusto unico e una texture croccante a molti piatti tradizionali sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 