“Filindeu” ad Arbus 

Oggi, alle 21 su Videolina, Gianluca Medas ci porterà ad Arbus per scoprire la Pecora Nera, conosciuta localmente come “Sardissima”. Questa specie è vitale per l'economia locale, grazie alla vendita di una lana nerissima che influisce anche sull'artigianato locale, con prodotti quali spugnette imbottite di sapone e manici per la tipica coltelleria Arburense. Medas visiterà la cucina di signora Ornella per farsi preparare l'agnello con cardi selvatici, un piatto profondamente radicato nella tradizione locale e riconosciuto come patrimonio agroalimentare (Pat). I cardi selvatici, noti per le loro eccellenti qualità nutritive, vengono raccolti principalmente in autunno e conferiscono un gusto unico e una texture croccante a molti piatti tradizionali sardi.

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