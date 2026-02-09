“Filindeu” a Ulassai 

Appuntamento questa sera alle 21 con Gianluca Medas (foto) per nuova puntata di “Filindeu” è davvero speciale. «Ulassai, infatti, è un piccolo paese appollaiato ai piedi di alte rocce calcaree circoscritte da suggestive pareti verticali», spiega Medas. «L’ambiente è mozzafiato e si fa sentire. Lo sguardo è costretto a guardare in alto, verso le falesie che sono come un corpo di difesa. Ed anche questa sicurezza si sente. Qui abbiamo incontrato signora Paola che assieme a Luisa e Pia ha regalato al nostro cuoco per caso una ricetta antica ed elaborata su pane e’ inu cottu un dolce dalle origini misteriose, forse bizantino, forse arabo, o forse tutt’e due, un pane a forma di pera dorata dall’aspetto prezioso e il sapore raffinato».