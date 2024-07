“Filindeu” a Suelli 

Ancora una volta due ricette stasera a “Filindeu” (in onda alle 21, su Videolina) che provengono dalla tradizione culinaria di Suelli che il nostro cuoco per caso Gianluca Medas ha realizzato assieme a signora Giorgina (entrambi nella foto) .

Ovvero: treccia con piselli e soprattutto quello più sorprendente, la minestra di cardi selvatici con fregola. Ancora una volta lo stupore per i sapori che le nostre casalinghe sanno offrire partendo da pochi elementi racconta di una genialità figlia di una sagacia che per secoli ha accompagnato la vita delle nostre comunità incapaci di tradurre in sardo il termine futuro, ma capaci di sfamare intere generazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA