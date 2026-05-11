“Filindeu” a Samassi 

Nella seconda emozionante puntata di “Filindeu” il viaggio gastronomico in onda questa sera alle 21 su Videolina ci immergiamo nuovamente nella ricca tradizione culinaria del Campidano.
In questa puntata, Gianluca Medas, il nostro intraprendente cuoco per caso, mosso dalla sua insaziabile curiosità gustativa, ci porta a Samassi, nel cuore di una delle più affascinanti case padronali della zona, conosciuta come la casa delle feste.
Qui, Gianluca incontra Barbara Pisano Congia (foto) , custode di un'eredità culinaria di inestimabile valore, che lo introduce a un piatto ricco di storia: i cruguxoi druci, una specialità tipica di Samassi, tradizionalmente preparata durante le festività domenicali.