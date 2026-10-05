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06 ottobre 2026 alle 00:37

“Filindeu” a Posada 

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Questa sera alle 21 su Videolina la quarta puntata della nuova serie di “Filindeu” conduce Gianluca Medas a Posada, dove Elena Verdeu prepara sas cogoneddas frintas, una ricetta custodita nei gesti della cucina domestica. Si parte dalla pasta, stesa e lavorata con cura, poi dal ripieno e dalla chiusura fatta a mano. Ogni cogonedda deve trattenere ciò che contiene e resistere alla frittura: un gesto semplice soltanto in apparenza, nel quale l’esperienza conta più di qualunque misura scritta. La frittura completa la preparazione, trasforma la superficie e racchiude all’interno i sapori del ripieno. Ma ciò che conta, come spesso accade nella cucina sarda, non è soltanto il risultato finale. È il modo in cui la ricetta viene riconosciuta dalle mani prima ancora che dagli occhi.

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