“Filindeu” a Oschiri 

La puntata di “Filindeu” stasera, alle 21, su Videolina, fa tappa nei territori ai confini tra la Gallura e il Logudoro e sarà dedicata alla tipica panadina di Oschiri, preparate con la sfoglia e ripiene di carne di agnello o di maiale, oppure di anguille del Coghinas, o ancora con le patate di Gavoi abbinate ai carciofi.

Per mostrarci come si prepara, Gianluca Medas (foto) ha incontrato la signora Lella, che da sua madre ha imparato i segreti del piatto. Insieme alle sue figlie, la signora Lella ha trasformato questa puntata di Filindeu in un momento familiare unico, ricostruendo in piccolo le abitudini di una volta, quando la preparazione dei piatti era un momento di comunione tra parenti e vicini.

