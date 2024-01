“Filindeu” a Olzai 

Stasera alle 21 Videolina per “Filindeu” Gianluca Medas (nella foto) va ad Olzai per conoscere i maharrones hurriaos.

Si tratta di una delle ricette più note e che rispondevano alle esigenze di un’alimentazione sostanziosa per i pastori. Conosciuti in ogni paese della Sardegna con mille nomi differenti, questi gnocchetti avviluppati con il formaggio vaccino fuso, costituiscono un piatto davvero ricco di sostanza, saporito e unico. Il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas, ha incontrato ad Olzai la signora Angela che passaggio dopo passaggio ha ricostruito le varie fasi della ricetta che, come sempre, è diventata il pretesto per raccontare il territorio. Un puntata piacevole come la pasta fresca appena fatta.

