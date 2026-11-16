La decima puntata di "Filindeu” arriva a Nughedu San Nicolò, dove Antonio Bullitta ha preparato sa faa ’e lardu, fave e lardo: un piatto della festa, legato soprattutto al Carnevale e al Giovedì Grasso. A Nughedu questa preparazione ha il passo delle grandi tavolate. Si cucina per stare insieme, e il cibo diventa un gesto di ospitalità che riunisce il paese e accoglie chi arriva dai centri vicini. La tradizione del Giovedì Grasso continua a vivere proprio così: nella pentola, nella tavola condivisa, nei racconti che accompagnano il pasto. E come in tutte le tappe di Filindeu ritorna il valore del pane semplice e del pane raffermo, capace di diventare una pietanza ricca e ingegnosa.