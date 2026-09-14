“Filindeu” a Musei 

Riprende vita la fortunata serie di trasmissioni che Videolina dedica alla cucina tradizionale sarda. Gianluca Medas torna a farci conoscere le ricette, le astuzie e i segreti delle donne e degli uomini della nostra Isola e raccogliere, attraverso la preparazione del cibo, le testimonianze dei profondi cambiamenti avvenuti nella nostra società.

La puntata in onda questa sera alle 21 si svolge a Musei, dove Simone Pietro Franzina prepara un formaggio a pasta semicotta, destinato a una breve stagionatura e conservato all’interno di una crosta d’argilla modellata con acqua e olio d’oliva. L’argilla diventa custodia, l’olio d’oliva e l’acqua creano l’involucro che lo separa dall’esterno.