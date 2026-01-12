“Filindeu” a Mandas 

Stasera alle 21 Videolina ripropone il ciclo di “Filindeu” del 2023. Il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas ci farà conoscere le astuzie e i segreti della cucina della nostra Isola, tracciando gli stili di vita e raccogliendo le testimonianze sui cambiamenti profondi avvenuti nella nostra società attraverso la narrazione di una semplice ricetta. In questa prima puntata, girata a Mandas, verranno presentate due ricette povere, un primo piatto fatto con il pane, “Is Suppas” e un dolce, “su Gattò” (dal francese Gateau) fatto con zucchero, mandorle e limone. Perché la tradizione è viva e muta insieme alla sua gente.

