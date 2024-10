“Filindeu” a Gesico 

Oggi alle 21.30 su Videolina nuova puntata di “Filindeu”, trasmissione che celebra il cibo come momento di condivisione. Assieme a Gianluca Medas (nella foto) , cuoco per caso, ci immergiamo nell'antica tradizione delle lumache di Gesico, simbolo della cucina povera, ma ricca di sapori autentici e genuini. In questa occasione, il cuoco Matteo Secchi ci delizia con tre varianti di ricette a base di lumache, ognuna unica nel suo genere: Tzitzigorru cun fregua e bagna, Sceti cun bagna e Su pani trattau.

Le lumache, un tempo cibo essenziale per le comunità più umili, venivano arrostite semplicemente su pietre bollenti, esplodendo dal calore per essere consumate senza aggiunte.