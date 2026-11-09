“Filindeu” a Donori  per sa suppa cotta 

La nona puntata di “Filindeu” conduce Gianluca Medas a Donori, dove Olga Carboni ci ha preparato sa suppa cotta, un piatto che trasforma il pane raffermo in una pietanza calda e completa.

Il pane assorbe il brodo e si lega al formaggio e allo zafferano: ingredienti essenziali, che il calore riunisce in una preparazione generosa. Il pane è la materia da cui il piatto prende forma, e il modo in cui viene trattato rivela una sapienza concreta: saper recuperare, combinare e dare nuova vita a ciò che la cucina di ogni giorno mette a disposizione.