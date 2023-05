“Filindeu” a Desulo  

Nuova puntata di “Filindeu”, stasera alle 21 su Videolina, con Gianluca Medas (foto) che si è tolto lo sfizio di far cucinare un minestrone di verdure straordinario. Un semplice minestrone di verdura all’antica. Il desiderio è stato soddisfatto perché assaggiare il piatto preparato da signora Nina di Desulo è stata una esperienza straordinaria, una delizia preparata esclusivamente con prodotti dell’orto di casa. Infatti signora Nina è uscita un attimo dalla porta interna della sua casa e ha colto da un piccolo orto quasi tutti i prodotti usati per fare il minestrone, gli altri li ha presi dal surgelatore ma erano sempre del suo orto. Assaggiare quel minestrone ha prodotto nel nostro cuoco per caso un attimo di felicità.

