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13 ottobre 2026 alle 00:08

“Filindeu” a Bonorva 

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La quinta puntata della nuova serie di “Filindeu” porta Gianluca Medas a Bonorva, dove Gabriella Brundu e Franca Fozzi preparano su pane uddidu a s’antiga, una delle espressioni più caratteristiche della cucina del paese. Il punto di partenza è su zichi, il pane tradizionale di Bonorva. Nella sua versione dura viene spezzato e riportato a nuova vita attraverso la cottura nel brodo, fino ad assumere la consistenza di una pasta. Il formaggio completa il piatto e lega insieme sapori nati dalla cucina pastorale. Non è soltanto una ricetta: è un modo antico di non sprecare nulla. Gabriella e Franca lavorano insieme, ripetendo una preparazione che appartiene alla memoria di Bonorva. “Filindeu” ritrova così una tradizione capace di trasformare la necessità in sapienza.

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