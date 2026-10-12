La quinta puntata della nuova serie di “Filindeu” porta Gianluca Medas a Bonorva, dove Gabriella Brundu e Franca Fozzi preparano su pane uddidu a s’antiga, una delle espressioni più caratteristiche della cucina del paese. Il punto di partenza è su zichi, il pane tradizionale di Bonorva. Nella sua versione dura viene spezzato e riportato a nuova vita attraverso la cottura nel brodo, fino ad assumere la consistenza di una pasta. Il formaggio completa il piatto e lega insieme sapori nati dalla cucina pastorale. Non è soltanto una ricetta: è un modo antico di non sprecare nulla. Gabriella e Franca lavorano insieme, ripetendo una preparazione che appartiene alla memoria di Bonorva. “Filindeu” ritrova così una tradizione capace di trasformare la necessità in sapienza.
Videolina, ore 21
13 ottobre 2026 alle 00:08
“Filindeu” a Bonorva
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