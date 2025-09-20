«Filigrana, arte da tramandare» 

Espone le sue opere in filigrana in tutto mondo, ma il suo sogno è legato alla città dove è nata, dove ha il so laboratorio e dove si è affermata professionalmente: Assemini. Anna Catalano però vuole crescere ancora e proseguire la sua attività dando vita a una vera e propria scuola. «L’obiettivo è ingrandire il mio laboratorio con nuovi talenti per innovare e migliorare ancora». Talenti cui trasmetterebbe la sua esperienza e la sua passione in un passaggio di testimone per il futuro alla filigrana sarda.

La missione

Un obiettivo ambizioso in tempi in cui «bisogna mantenere qualità e l'autenticità, nonostante la concorrenza con prodotti di bassa fattura e prezzo», afferma l'orafa. Ecco quindi la sfida: promuovere la filigrana e l'oreficeria tradizionali con una piccola scuola-laboratorio. Per questo rivolge anche un appello al suo Comune: «Sarebbe auspicabile dare più visibilità a tutte le botteghe artigiane: Assemini ha tanto artigianato, oltre alla fondamentale ceramica, e valorizzarlo offrirebbe ricchezza e opportunità».

Catalano in questi giorni espone i suoi lavori a Genova in una mostra dedicata all’artigianato artistico sardo, curata da Maria Camilla De Palma, direttrice del Museo delle culture del Mondo, e da Anna Rita Punzo, responsabile del museo Murats di Samugheo, e che resterà aperta fino al 30 novembre. Ma è stata già protagonista all'Expo 2025 di Osaka, a Milano, Firenze, Monaco di Baviera, e alle fiere artigiane di Mogoro e Samugheo.

Le opere

«Ho iniziato 15 anni fa con un corso regionale, ma la mia formazione è costante», prosegue Anna Catalano. Allieva di Franco Melis, orafo dalla lunga tradizione familiare cui deve tecnica e passione, nel 2014 ha aperto il suo laboratorio ad Assemini dove esprime la sua creatività con manufatti della tradizione, interpretata in modo nuovo. Afferma Catalano: «Ho sviluppato una tecnica e uno stile personali, una mia visione artistica, dando colore e nuova vita alla filigrana con gli smalti». Nascono così il gioiello-scialle, la bisaccia, le sue corbule smaltate, pezzi unici frutto della paziente lavorazione dei fili d’oro, platino e argento. «Amo la possibilità di collaborare con la clientela: fondo le mie idee artistiche con le storie che le persone desiderano raccontare o ricordare per creare gioielli belli e personali». Il risultato finale è fuori dall’ordinario: «Vedere la gioia dei clienti è una grande ricompensa».

RIPRODUZIONE RISERVATA