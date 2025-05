Filiera ittica italiana, arriva l’accordo 

Sta per nascere una filiera ittica «totalmente» italiana. Per la prima volta. A ufficializzarla sarà la firma che Coldiretti Pesca metterà domani a Carloforte nell’accordo con i pescatori italiani. L’intesa mira a creare un comparto che nasca e si completi in Italia, senza quindi l’apporto di prodotti dall’estero.

Il programma si aprirà alle 11 con l’intervento di Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca, che si confronterà con le domande dei pescatori in platea. Le conclusioni del tavolo di lavoro sono affidate a Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti.

Alle 12 avrà inizio la seconda parte dei lavori con l’evento principale, ovvero la presentazione dell’accordo. Ai saluti di Battista Cualbu (presidente Coldiretti Sardegna) e Antonella Concas (presidente regionale Uecoop) seguiranno gli interventi di Borriello, Luca Saba (direttore regionale Coldiretti) e Stefano Albertazzi (direttore Filiera agricola italiana). Le conclusioni spetteranno a Prandini e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Al termine è prevista la firma dell’accordo.

