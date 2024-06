Filiera del grano duro,  il prezzo garantito premia il Gruppo Cellino 

L’obiettivo, alla vigilia del nuovo raccolto, è dichiarato: tra i 300 e i 350mila quintali di grano. Dal 7 al 20% del fabbisogno aziendale, +160% in cinque anni. Per i “F.lli Cellino” il 2024 sarà un anno da incorniciare, con la conferma di un trend di crescita inarrestabile da quando, nel 2018, è nata la “Ercole Punto Zero”, prima filiera del grano duro sarda 100% certificata. Rispetto allo scorso anno, gli ettari coltivati dagli oltre 300 agricoltori che aderiscono sono cresciuti del 10%. Uno degli obiettivi della Filiera è il sostegno all’economia regionale. Un successo reso possibile anche dalla garanzia di un prezzo minimo.

L’accordo di filiera

Come si legge in un comunicato stampa, «il Molino si impegna ad acquistare dagli agricoltori il grano di filiera prodotto, garantendo un prezzo minimo e premialità per obiettivi. Negli ultimi anni anche il mercato del grano duro ha subito oscillazioni ed è stato oggetto di imprevedibilità, imponendo a tutti i suoi operatori incertezza e scarsa possibilità di fare programmi a lungo termine. L’impegno del Gruppo Cellino si concretizza con una politica di sostegno, fissando un prezzo d’acquisto del frumento di filiera al di sopra della media di mercato». Quest’anno il prezzo al quintale garantito alla semina è di 38 euro, tra i 4 e i 6 euro in più rispetto al prezzo medio nazionale del grano duro. A salvaguardia degli agricoltori della filiera, la società del Gruppo Cellino «ha deciso di istituire una commissione formata da otto agricoltori rappresentanti ognuno una zona di coltivazione tra la Marmilla, la Trexenta e il Campidano».

La “mission”

«La “Filiera Ercole Punto Zero” viene così chiamata per onorare la missione che ha guidato il suo fondatore, Ercole Cellino», si legge ancora nel comunicato. «Vanta la certificazione Uni Iso 22005, grazie alla quale è possibile tracciare ogni passaggio della filiera: dalla selezione del seme alla sua trasformazione, la produzione, il confezionamento e la distribuzione. Tutto questo permette di offrire un prodotto di alta qualità, di valorizzarne l’origine e garantire maggiore sicurezza ai clienti». Ma anche di «promuovere il settore cerealicolo dell’Isola, nonché sostenere l’economia regionale e tutelare gli agricoltori, portando la Sardegna a divenire un’eccellenza internazionale nella produzione di grano duro».

Ieri e oggi

La storia del Gruppo Cellino inizia nel 1955 in Marmilla, l’antico granaio d’Italia, più precisamente a Sanluri, terra del grano e del pane. La famiglia Cellino da tre generazioni porta avanti la tradizione cerealicola e molitoria della Sardegna ed oggi controlla l’intera filiera produttiva: dal chicco, alla tavola. Oltre al molino “Simec”, infatti, il Gruppo gestisce il pastificio “F.lli Cellino”, il biscottificio “Fette di Sole” e il mangimificio “Stipar”. Nel 2014 ha completato la filiera grazie all’ingresso di Sardegna Più, centro distributivo che oggi controlla l’insegna Coop. «La missione principale del Gruppo», si legge ancora nella nota, «è quella di salvaguardare la produzione di grano duro sardo». Da qui la prima filiera certificata 100% sarda. «Un patto nato da una stretta di mano tra il molino Simec di F.lli Cellino e circa 300 agricoltori sardi. In questa terra millenaria la famiglia ha acquisito gli antichi saperi del mondo cerealicolo, dando vita al Metodo Alma®, dal latino “anima”, perché grazie alla doppia decorticazione a pietra diamantata raggiunge l’anima del chicco di grano, la parte più pura. Ed è proprio mettendoci tutta l’anima che oggi il Gruppo esporta farine, pasta e fette biscottate in 54 paesi al mondo». (red. ec.)

