Filiera corta, imprese casearie a confronto 

Istituzioni, enti e imprenditori insieme al caseificio di Tertenia per un confronto sulla valorizzazione delle eccellenze casearie sarde e il loro ruolo strategico nel settore dell’ospitalità. Il forum che si è tenuto nei giorni scorsi ha riunito operatori e portatori di interesse del settore dell’ospitalità per valorizzare le produzioni locali e sostenere il modello di filiera corta. L'incontro ha messo in risalto come la cooperazione tra produttori e settore Horeca possa rafforzare l’autenticità e la sostenibilità, rispondendo così alle aspettative dei consumatori che desiderano qualità, freschezza e storie autentiche nel piatto. Mattia Pastrello, moderatore e organizzatore, ha introdotto i temi chiave: «La filiera corta significa ridurre gli intermediari, garantire freschezza e trasparenza e creare un impatto economico positivo. Non si tratta solo di un prodotto, ma di una storia e di un’esperienza unica». Mario Meloni, presidente della Cooperativa di Tertenia, ha ripercorso le tappe della cooperativa, nata per preservare le tradizioni casearie e oggi divenuta simbolo di qualità e sostenibilità. Vitale Pili, presidente del Gal, ha sottolineato le sfide e le opportunità della cooperazione per la valorizzazione territoriale e annunciato l’avvio di un nuovo protocollo di intesa con le Unioni dei Comuni e la Camera di Commercio di Nuoro. (f. me.)

