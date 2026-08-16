Filiera brassicola, firmato un accordo tra tre distretti rurali 

Il distretto rurale della media valle del Tirso, si unisce a quello della Sardegna centro occidentale e del Giudicato di Arborea, per la valorizzazione della filiera brassicola regionale. L'accordo è stato firmato i giorni scorsi dai presidenti dei tre distretti rurali, Tore Ghisu (sindaco di Borore), Pietro Paolo Erbì, Paolo Mele.

Un accordo che disciplina la collaborazione tra i tre distretti per la realizzazione del progetto “The Rural Beer Tasting Festival”, quale iniziativa pilota finalizzata alla costruzione della filiera brassicola regionale. «L’obiettivo – dice Pietro Paolo Erbì – è quello di costruire una sinergia interdistrettuale capace di porre basi solide anche per il futuro delle filiere agricole». Paolo Mele spiega: «La firma dell’accordo ha un valore molto importante, è una presa d’atto che mette in luce la necessità di idee condivise da tutti che possano essere fruttuose per il territorio e per le future generazioni». Tore Ghisu aggiunge: «I distretti rurali sono una risorsa preziosa per tutti i nostri territori, la collaborazione e la sinergia fra distretti, come quella sottoscritta per questo importante accordo, rafforza e valorizza le azioni di sviluppo a beneficio delle aziende e delle produzioni locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA