Fili elettrici da un’auto: falso allarme bomba 

Qualcuno ha notato i fili che, partendo dal cofano di un’auto parcheggiata, erano collegati a un fornello con bombola a gas con accessione elettrica: immediato l’allarme temendo che potesse essere un ordigno. Dopo pochi istanti piazza Michelangelo è stata isolata dagli agenti della squadra volante per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. La presenza nella zona dell’abitazione di alcune autorità ha fatto vivere momenti di apprensione per poi scoprire che si trattava di un sistema artigianale, ma molto pericoloso, ideato per riscaldare l’abitacolo.

Come appurato dai vigili del fuoco e dai poliziotti, un anziano aveva collegato la batteria con il fornelletto per poterlo azionare e riscaldare la sua auto quando la guidava. Il riscaldamento del mezzo infatti era guasto. Il proprietario della vettura si è anche infastidito per il caos che si è creato senza probabilmente pensare al pericolo corso.