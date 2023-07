File sotto il sole per il medico ma non c’è posto per tutti 

File sotto il sole davanti ai locali del Poliambulatorio Asl di Andriolu. Molti anziani costretti ad ore di attesa, esposti al caldo torrido, soprattutto per la scelta del nuovo medico di base. Una vera emergenza per la città che conta oltre mille pazienti senza assistenza. Ieri gli utenti si sono presentati nella struttura per accedere alla lista del nuovo medico che prenderà in carico un massimo di mille utenti, ma gran parte di loro sono stati rimandati a casa. La Direzione Asl ha garantito priorità agli anziani e ai soggetti fragili. «Ho 70 anni e non mi hanno assegnato il medico perché mi dicono che non soffro di gravi patologie – spiega Valter Usai, - mi hanno rimandato l’appuntamento, nel frattempo spero di non ammalarmi». (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA