File e disagi al Cup, il sindaco Ladu scrive al dg della Asl 

File e disagi al Cup del poliambulatorio di via Monsignor Carchero. I cittadini ne hanno informato anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che ha scritto al manager dell’Asl Ogliastra e al direttore del distretto, Sandro Rubiu. «Auspico che si possano prevedere dei turni di sostituzione degli operatori Cup-ticket, eventualmente assenti per diversi ordini di ragioni, e che per evitare che le informazioni personali, talvolta delicate, vengano affrontate allo sportello si possa avere un ufficio di segreteria dedicato che snellisca il lavoro allo sportello garantendo ai pazienti l’adeguata segretezza dei propri dati personali».

Un’istanza di stampo collaborativo, senza alcun tono polemico. «In questo primo anno di mandato elettorale - rimarca il sindaco - posso evidenziare i diversi momenti nei quali l’amministrazione comunale e la direzione, sia generale che di distretto socio-sanitario, hanno collaborato e portato a casa eccellenti risultati. Ritengo, in virtù dei rapporti, di poter condividere con i vertici dell’Asl alcuni disservizi, così definiti da diversi concittadini sull’organizzazione del Cup-ticket del poliambulatorio». Ladu puntualizza: «Le osservazioni non riguardano la professionalità con la quale il lavoro viene svolto ma viene rimarcata l’assenza in molti casi di operatori allo sportello, assenze che ritardano in maniera significativa il servizio. È doveroso - conclude Ladu - creare le condizioni affinché il servizio venga erogato nel migliore dei modi».

