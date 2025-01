Fila all’edicola-tabaccheria per indagare sul giocatore fortunato 

Chi ha vinto i 500mila euro de “Il Miliardario” a Sinnai? La convinzione diffusa è che la montagna di soldi sia destinata a un operaio: l’uomo sarebbe stato notato all’interno dell’edicola-tabaccheria del Centro commerciale “Le Vele” mentre acquistava alcuni tagliandi per poi andare via subito dopo essersi consultato con una delle commesse. Ma c’è anche chi assicura che il nuovo ricco sarebbe un disoccupato di mezza età e chi parla invece di un giovane che frequenta abitualmente “Le Vele” e gioca spesso al Gratta e vinci.

Alfio Atzeni, gestore del locale, dice che la sua edicola-tabaccheria è frequentatissima, giura di non conoscere il nome del vincitore: «Proprio non ne ho idea. Si parla di un operaio. Chiunque sia, non posso che fargli gli auguri». Le commesse Erika Ligas, Dolores Manca e Claudia Perra, dopo la notizia della vincita, si sono subito trovate la fila di clienti che, acquistata “L’Unione Sarda” o qualche pacchetto di sigarette, puntualmente facevano domande sull’identità del fortunato.

Al Centro commerciale “Le Vele” in passato si sono registrate altre vincite al Gratta e Vinci: da 300mila euro, 50mila , 10mila e 5mila. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA