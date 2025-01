Figurone dell’Atalanta a Barcellona ma non basta per stare tra le migliori 8 

Barcellona 2

Atalanta 2

Barcellona (4-2-3-1) : Szczesny; Koundé, Araujo, Garcia (24' st Cubarsì), Balde; De Jong, Pedri (35' st Casadò); Yamal (51' st Pau Victor), Gavi (24' st Fermìn Lopez), Raphinha; Lewandowski (24' st Ferran Torres). In panchina Iñaki Peña, Kochen, Fort, Martin, Torre, Ansu Fati. Allenatore Frick.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (10' st Scalvini); Bellanova (32' st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta (32' st Ruggeri); Pasalic; De Ketelaere (42' st Brescianini), Retegui (32' st Zaniolo). In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Samardzic, Cassa, Vlahovic. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel st 2' Yamal, 22' Ederson, 27' Araujo, 34' Pasalic.

Barcellona. Un figurone. L'Atalanta acciuffa il Barcellona due volte, ma non le basta a evitare il turno di playoff per accedere agli ottavi di Champions. Nell'ultima giornata della fase campionato, un gol annullato a Zappacosta, uno buono di Yamal su distrazione collettiva, il pari di Ederson che resiste cinque minuti al nuovo vantaggio locale di Araujo e il 2-2 di Pasalic dopo una prestazione spettacolare fanno chiudere la Dea al nono posto, la prima delle escluse dalla qualificazione diretta.

Il match

Buona partenza bergamasca. Bellanova serve dalla bandierina e su azione insistita lo stacco a Pasalic e a Zappacostra, tra 7' e 9', col piccolo giallo del contatto di quest'ultimo con Koundé. Il check del Var dice niente rigore. La partita, bloccata dalle marcature a uomo in mezzo, si rianima al 27' quando Yamal non angola il piatto sinistro in area. La ripresa comincia col pallone di De Ketelaere rimesso in lunetta dal rinvio di Balde per il tentativo svirgolato di De Roon. Ed è proprio lui a farsi spiazzare dal lancio di Lewandowski: palla a Raphinha che da sinistra chiama il movimento di Yamal a dribblare l'uscita di Carnesecchi e il rientro di Kolasinac entrando in porta con la sfera. Carnesecchi nega il raddoppio su punizione a Raphinha. Poi, il botta e risposta tra 22' e 27': Zappacosta riceve l'apertura di Bellanova ed Ederson insacca a fil di palo a mezz'altezza dal limite dopo aver saltato Pedri, Araujo sfrutta il corner di Raphinha e Pasalic s'inserisce sul pallone di De Roon da destra per centrare il 2-2 col tocco sotto al 34'. Quattro minuti e i nuovi entrati Cuadrado e Zaniolo confezionano il possibile sorpasso sprecato dall’ex Galatasaray. A cambi finiti, a Scalvini esce la spalla: lo sfortunato difensore esce in barella, la squadra di Gasperini termina in dieci. Al 4' di recupero sugli sviluppi dell'ultima palla inattiva Carnesecchi si distende per dire di no a Ferran Torres.

RIPRODUZIONE RISERVATA