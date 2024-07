figuraccia evitata per il dream team 

Londra. «Dobbiamo continuare a fare un passo alla volta. Molte delle squadre che affrontiamo si allenano da uno o due mesi e noi siamo insieme da neanche due settimane insieme. Quindi in ogni partita, in ogni sessione di allenamento, dobbiamo cercare di migliorare, senza fare passi indietro». Così la stella dei Lakers, LeBron James, ha commentato la prestazione del Dream Team, che sabato sera a Londra in un match di preparazione ai Giochi ha rischiato la sconfitta col Sud Sudan, imponendosi 101-100 proprio grazie a un suo canestro a 8 secondi. Il 39enne due volte campione olimpico e quattro volte campione Nba ha messo insieme 25 punti e sette assist, suonando la carica nella ripresa per gli Usa dopo che all'intervallo il risultato era sul 58-44 a favore della squadra africana.

La sconfitta sfiorata è un monito per gli uomini di Steve Kerr, che a Parigi puntano al quinto titolo olimpico consecutivo. Il tecnico ha ammesso di «non aver lavorato abbastanza bene per preparare la squadra. Non ci siamo concentrati abbastanza, ed è colpa mia. Questa partita ci ha fatto vedere come sarà a Parigi e a ricordare che contro di noi tutte le squadre daranno il massimo». Il Sud Sudan, debuttante ai Giochi, a Parigi è nello stesso girone degli Usa.

