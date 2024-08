Figulinas, la carovana del folclore 

Figulinas è un festival che viaggia su un doppio binario. Il primo è quello che da 34 edizioni anima Florinas con gruppi stranieri e sardi. Il secondo è quello che da qualche anno porta in tour gli ospiti del Festival internazionale del folklore. Ieri il via da Alà dei Sardi e Palmadula, oggi tappa a Meana Sardo (dalle 19 la sfilata e, a seguire, i balli) e Romana (dalle 21). Domani la carovana multicolore e multiculturale raggiunge Lanusei (inizio alle 19) e il 13 agosto il clou a Florinas, che organizza l’evento grazie all’associazione culturale Gruppo Folk Figulinas e il sostegno del Comune. Il 14 è Ottana la tappa, a Ferragosto sarà Sorgono; la chiusura il 16 a Castelsardo. Il festival è stato presentato ieri mattina in Comune a Florinas dal presidente del gruppo folk Figulinas Alessandro Chessa e dal sindaco Enrico Lobino che hanno accolto le delegazioni dei cinque gruppi internazionali partecipanti.

I colori della tradizione

Cinque i gruppi stranieri. Il Conjunto Toŋariki del Cile propone musiche e danze dell’Isola di Pasqua. La Agrupación Folclórica Bochica Danza y Tradición della Colombia ha in repertorio balli tradizionali, folcloristici e popolari come il bambuco, la cumbia e il mapale che saranno accompagnati dalle melodie interpretate dal gruppo musicale colombiano Ethno Beats Ensamble. Sempre dal continente americano arrivano i Ritmos del Tiempo del Perú, con coreografie e spettacoli teatrali che fanno risaltare il folklore rappresentativo delle diverse regioni quali la Costa, la Sierra, la Selva e la zona Afro. L’Umgungundlovu Traditional Arts and Music (Utam) arriva dal Sud Africa e presenta diversi generi di ballo molto spettacolari, tra i quali Tshivenda, Tswana, Isizulu e Sepedi. Infine l’Europa è rappresentata dal Volya Ukrainian Dance Ensemble dall’Ucraina, con un repertorio che abbina tecnica, precisione e maestria attraverso un intricato gioco di gambe. La Sardegna è rappresentata dal gruppo folk Ortachis di Bolotana, l’associazione Sa Mamujadina di Mamoiada, i Battor Moros di Oliena, i Tenores Murales di Orgosolo, il Gruppo Folk Tuffudesu di Osilo e naturalmente i padroni di casa del gruppo folk Figulinas.

Mostre ed escursioni

A Florinas sono previste diverse manifestazioni collaterali. Sino a martedì è possibile visitare la mostra dei costumi tradizionali del Logudoro e delle nazioni partecipanti al Festival. Le mostre sono allestite nelle case comunali e in piazza Umberto. L'ingresso è libero. Oggi si svolgerà un percorso sensoriale all’interno del parco comunale e si potranno visitare i vari siti archeologici del territorio.Particolare importante: i gruppi stranieri sono ospitati a Florinas. «In questi giorni il nostro Comune ha 110 abitanti in più», sottolinea il sindaco.

