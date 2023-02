Figos va a segno, la Ferrini ringrazia 

Ferrini 2

Kosmoto Monastir 1

Ferrini (4-3-3) : Manis; Cuccu, Bonu, Boi, Pisano; Atzei, Usai, Aresu (11’ st Sigismondo); Murgia (20’ st Camba), Podda (20’ st Figos), D’Agostino (11’ st M. Argiolas). In panchina Balbina, Del Prete, Piselli, Carta, Rostand. Allenatore Pinna.

Kosmoto Monastir (4-3-1-2) : Galasso; Aramu, Berghmans, Selva, Secci; Sanna (38’ st Chikh), Rinino, Poddesu; Melis; Cannizzaro, Floris. In panchina Atzori, Curreli, Onnis, Biondi, Deias, Pulcrano, Jerrari, Lorenzoni. Allenatore Madau.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 8’ Cuccu, 13’ Sanna, nella ripresa 40’ Figos.

Note : ammoniti D’Agostino, Usai, Secci, Berghmans, Madau, Sigismondo, Poddesu, Selva. Recupero 2’ pt-4’ st.

A cinque minuti dal 90’ la Ferrini trova la giocata vincente per prendere i tre punti col Monastir, che ci prova fino all’ultimo. A sbloccare la partita è un gran gol di Cuccu, che da circa 25 metri con un gran tiro al volo supera l’incolpevole ex Galasso. Cinque minuti e il Monastir pareggia, al 13’ cross da destra di Cannizzaro raccolto da Sanna che con una conclusione di prima trova l’immediato 1-1. La partita resta equilibrata fino al 40’ della ripresa, poi la decidono tre dei quattro subentrati di Pinna: tiro-cross da sinistra di Matteo Argiolas, Camba non riesce a deviare al limite dell’area piccola ma il rimpallo favorisce il compagno di reparto Figos che mette dentro da due passi. I tre punti vanno ai cagliaritani, che sfruttano il turno di riposo del Carbonia per staccarlo: sono settimi da soli.

