Figos e Ferrini binomio vincente 

Sono targate Alessio Figos le ultime due vittorie della Ferrini. Il bomber classe ‘84 domenica ha deciso l’1-0 col Villasimius, così come (con una prodezza in rovesciata) aveva fatto nella precedente affermazione dei suoi il 16 dicembre a Ghilarza (0-1). Due successi, in un periodo ricco di scontri diretti, valsi il secondo posto solitario a 34 punti: staccato il Tempio, rimasto a -3 per il riposo dei Galletti nell’ultima giornata (nella precedente non hanno giocato a Iglesias, si recupera mercoledì 24). «Mi fa piacere averla decisa col Villasimius, ma in questa squadra segnano un po’ tutti», dice Figos, miglior marcatore dei cagliaritani con 5 reti: «Nelle ultime partite ho fatto gol io, ma meglio che partecipino anche i compagni. Non pensavo nemmeno di giocare così tanto, stiamo lavorando bene e mi interessano di più i risultati di squadra».

Il rilancio

La Ferrini aveva iniziato il 2024 con un punto in due partite: il 3 gennaio 0-0 nel recupero con l’Ilva capolista, tre giorni dopo sconfitta 2-0 a San Teodoro. Due gare ravvicinate contro avversari di valore, coi cagliaritani pieni di indisponibili fra cui senatori come il capitano Bonu e l’attaccante Podda. «Abbiamo affrontato Ilva e San Teodoro senza preparare i match come volevamo, con gente che lavora e aveva diritto di gestirsi le vacanze», spiega Figos, «ma non avevamo nemmeno fatto caso al punto in due gare: abbiamo trovato due grandi avversari. Viviamo partita dopo partita, è bello stare in alto e ci proveremo sino alla fine. Senza pressioni».

Prossimo turno a Calangianus, dove il tecnico Sebastiano Pinna spera in qualche rientro: «Senza infrasettimanali si possono gestire meglio le energie, peraltro oltre agli infortunati la settimana scorsa avevamo cinque-sei influenzati», conclude l’attaccante.

