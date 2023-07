Figliuolo sorvola le zone alluvionate: «Bisogna ascoltare» 

Roma. Il generale Francesco Paolo Figliuolo prende i primi contatti con il territorio per il nuovo compito di commissario alla ricostruzione post-alluvioni. Anche se formalmente la nomina non c'è ancora, in attesa del decreto che sarà portato molto probabilmente in Consiglio dei ministri questa settimana, il generale di corpo d'armata, esperto di logistica, ha sorvolato i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalla furia di vento e pioggia lo scorso mese di maggio. Accanto a lui il governatore, Stefano Bonaccini, che in mattinata, prima di accogliere Figliuolo, ha lanciato un messaggio diretto a Roma: «Non è stato ancora nominato e questo la dice lunga dei ritardi imbarazzanti del governo. È trascorso oltre un mese e mezzo dalla seconda drammatica alluvione, quando ci fu il terremoto dopo una settimana c'era già il commissario».

Parole che non sono passate inosservate nel dibattito politico nazionale, tant'è vero che la reazione di FdI non tarda, tra chi sostiene che l'atteggiamento di Bonaccini «oscilla tra l’imbarazzante e l’isterico» e chi, invece, gli consiglia di fare «mea culpa sul passato».

Lo scontro, però, non interessa al commissario in pectore. «L'impegno è massimo, bisogna ascoltare le esigenze per fare, nella maniera più condivisa possibile, gli interventi di primo tempo e allo stesso tempo pensare alla messa in sicurezza», dice infatti Figliuolo. Che ha sorvolato le aree colpite dall’alluvione prima di incontrare, a Bologna, il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e i presidenti delle Province di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, di Ravenna, Michele de Pascale, di Rimini, Jamil Sadegholvaad, di Modena, Fabio Braglia, di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, di Ferrara, Gianni Michele Padovani, e il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini.

