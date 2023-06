Figliuolo commissario, ma Bonaccini non ci sta 

Dopo scontri politici e polemiche, ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. E i presidenti di Regione Bonaccini, Acquaroli e Giani saranno i subcommissari – come ha specificato il ministro della protezione civile Nello Musumeci.

Ma il governatore dell’Emilia Romagna non è d’accordo: «Una scelta che reputiamo sbagliata», dice dagli Usa Stefano Bonaccini, «ovviamente non è una questione personale perché con lui abbiamo collaborato bene durante la pandemia, ma avevamo proposto una collaborazione istituzionale che valorizzasse i territori e il rapporto diretto con cittadini e imprese, prendiamo atto che il governo, dopo due lunghi mesi di gestazione, ha scelto invece un modello centralistico». Ancora: «Resta da capire con quali strumenti e quali risorse potrà agire da domattina il nuovo commissario, è chiaro che non c'è un minuto da perdere per recuperare il tempo trascorso. Al di là di ogni questione, l’obiettivo su cui collaborare e concentrare ogni sforzo è uno solo: indennizzare subito, al 100%, famiglie e imprese alluvionate, rimettere in sicurezza il territorio riparando argini e strade, far ripartire la Romagna. Siamo pronti a lavorare insieme al nuovo commissario».

