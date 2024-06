«Figlio mio, ci vediamo in paradiso» 

Rombo di motori, palloncini, applausi, lettere e tanto, troppo dolore. L’ultimo saluto a Danilo Ghiani, il ventiduenne morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 15 tra Maracalagonis e il bivio di Gannì, è pieno d’incredulità e smarrimento. Amiche e amici indossano una maglia bianca con stampata l’immagine del giovane, guardano il feretro avvolto dai gigli bianchi, simbolo di purezza e freschezza, scuotono la testa: «Non può essere vero». Si abbracciano e si tengono la mano, quasi a volersi proteggere l’un l’altro da un dolore troppo grande per la perdita di quell’amico «buono, allegrone e che sapeva sempre come prendere la vita».

Il borgo in lutto

Ieri il borgo di Sant’Isidoro è diventato troppo piccolo per accogliere le centinaia di persone che hanno voluto accompagnare “Dani” nel suo ultimo viaggio. La funzione funebre è stata celebrata da Padre Francesco e Padre Giorgio nel sagrato della chiesa, ristretto per contenere tutte e tutti. In prima fila ci sono mamma Marina, papà Renato, Willi, il fratello maggiore e la giovane fidanzata Eleonora. E poi tutti gli altri: una lunga scia di persone che occupa piazza Antonio Pisano. Sul feretro la sua foto sorridente racconta di un ragazzo «buono, che sapeva coltivare il seme dell’amicizia», ha rimarcato più volte Padre Francesco che ha rivolto parole di conforto nella fede e nelle vie del Signore a parenti e amici.

«Danilo è entrato nella gloria di Dio. Per noi sembra tutto finito, ma la sua vita comincia ora. Non piangete perché per lui si è aperta l’eternità di pace e amore. Resta tanto dolore, ma un giorno lo ritroverete allora capirete che la vera gioia inizia quando lasciamo questa terra», ha detto il parroco. Un momento di riflessione toccante, accompagnato dal continuo cinguettio degli uccelli.

La mamma

«Ci hai fatto uno scherzo troppo grande, sappiamo da genitori che figlio meraviglioso abbiamo cresciuto, ma in questi giorni abbiamo capito cosa hai lasciato. Amore mio come farò ora la sera quando non sentirò “ciao Ma” e non potrò più dirti “ritirati le scarpe e le tue cose” e non sentirò mai più quel “e ma, dopo”. Dacci la forza per andare avanti», sono invece le parole che mamma Marina ha affidato a una lettera, letta da una cugina. «Amore mio ora che sei diventato il mio angioletto vienimi a trovare nei sogni. In Paradiso hai una persona cara ad accoglierti, le ho chiesto di farti da mamma finché non arrivo io».

Gli scout hanno invece voluto ricordare lo spirito di amicizia «nato nel periodo più bello della nostra vita: l’adolescenza», che li legava a Danilo.Ad attende in piazza il feretro, portato in spalla dagli amici, auto, moto e scooter. Anche la sua utilitaria rossa ha “sgasato” insieme alle altre. Ci sono i palloncini bianchi e blu – il suo colore preferito- fatti volare verso il cielo accompagnati da un lungo applauso: “Ciao Dani”, mentre la bara sul carro funebre si dirige verso il cimitero di San Michele, dove la salma di Danilo verrà cremata.

RIPRODUZIONE RISERVATA